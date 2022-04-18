В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Телемост дружбы»: как российские школьники пообщались с учениками из сирийской Скальбии

Игорь Лапик
06:30 18.04.2022
Скальбия заплатила большую цену за победу над терроризмом. Местные дети не понаслышке знают, что такое война. Именно поэтому одна из главных целей телемоста - поддержать своих российских сверстников, чьи отцы сейчас участвуют в спецоперации на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

«Телемост дружбы» связал школу сирийской Скальбии со школами Москвы, Ржева, Курска, Севастополя и Коврова. Видеосвязь позволила впервые провести такой масштабный международный урок мужества, где говорили о Великой Отечественной войне и подвигах советских воинов. Проводили параллель между прошлым и событиями которые сейчас происходят на Украине.

Сирийские школьники, глядя в экран телевизора, открыли для себя новый мир русской культуры и истории. О России и ее героическом прошлом им рассказывали их ровесники и внуки легендарных полководцев: маршалов Чуйкова и Баграмяна. Звучал синхронный перевод.

«Такой телемост - это замечательная вещь, мы узнали многое о победе вашего народа над фашизмом. Совместная победа была за нами и здесь в Сирии - над террористами. Мы знаем, что российские войска сейчас воюют на Украине и желаем им опять же - только победы!», - сказала школьница Эмили Рияс «Звезде».

Эта школа в свое время сама была местом боевых действий. Джихадисты запустили по ней 7 ракет. И горожане прекрасно понимают, что тактика боевиков у них в стране и на Украине одна - прикрываться мирными людьми и уничтожать гражданские объекты, будучи не в силах противостоять армии в честном бою.

Скальбия заплатила большую цену за победу над терроризмом. Местные дети не понаслышке знают, что такое война, это очень хорошо видно по их рисункам. Именно поэтому одна из главных целей телемоста - поддержать своих российских сверстников, чьи отцы сейчас участвуют в спецоперации на Украине.

Сирийские дети были приятно удивлены тем, что нынешнее поколение россиян - правнуков Победы - бережно хранит историю, фотографии фронтовиков и знает всю правду о событиях тех далеких дней. Арабские школьники передали привет ныне живущим ветеранам, выразили благодарность российским детям и семьям, которые отправили своих отцов сражаться за их страну против международного терроризма. Также они пожелали здоровья тем, кто сейчас противостоит злу на Украине.

«Такой формат общения наших детей - это очень полезно для них. Мы пережили войну и прекрасно понимаем, что сейчас чувствуют семьи воинов, сражающихся на Украине против нового нацизма. Мы хотим, чтобы российская армия успешно завершила спецоперацию и у всех детей на освобожденных территориях была возможность учиться и развиваться», - заявила директор школы Хусен Амин Фаррух.

Христианский город Скальбия не случайно был выбран для участия в телемосте. У этого места давние связи с нашей страной. Еще с царских времен Россия помогала местному православному приходу церковной утварью и подарила колокол для храма Георгия Победоносца. Бойцы христианского ополчения при поддержке российских ВКС дали отпор боевикам в ходе недавней войны. А местные жители первыми вышли на митинги в поддержку спецоперации на Украине, нанеся на свои автомобили ставший уже легендарным символ «Z».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:19 В стране и мире
Видео
ВСУ ракетным ударом разрушили фермерское хозяйство в Запорожской области: кадры последствий
07:11 В стране и мире
В Минобороны Турции заявили о новой военной операции на севере Ирака
06:30 В стране и мире
Видео
«Телемост дружбы»: как российские школьники пообщались с учениками из сирийской Скальбии
05:00 В стране и мире
Без герба Украины: как Бердянск возвращается к мирной жизни
04:50 В стране и мире
Экс-президент Чехии рассказал о русофобии в Европе
Популярное
Психолог порекомендовала меньше общаться с позитивными людьми
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Видео
ВС РФ за ночь высокоточным ударом уничтожили украинский завод боеприпасов под Киевом
МО: ВС РФ предлагают боевикам и наемникам на «Азовстали» сложить оружие
Видео
МО РФ: российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВСУ с вооружением из западных стран
Видео
МО РФ: безвозвратные потери украинской армии, Нацгвардии и наемников составляют 23 367 человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.