«Телемост дружбы»: как российские школьники пообщались с учениками из сирийской Скальбии

Скальбия заплатила большую цену за победу над терроризмом. Местные дети не понаслышке знают, что такое война. Именно поэтому одна из главных целей телемоста - поддержать своих российских сверстников, чьи отцы сейчас участвуют в спецоперации на Украине.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Телемост дружбы» связал школу сирийской Скальбии со школами Москвы, Ржева, Курска, Севастополя и Коврова. Видеосвязь позволила впервые провести такой масштабный международный урок мужества, где говорили о Великой Отечественной войне и подвигах советских воинов. Проводили параллель между прошлым и событиями которые сейчас происходят на Украине.

Сирийские школьники, глядя в экран телевизора, открыли для себя новый мир русской культуры и истории. О России и ее героическом прошлом им рассказывали их ровесники и внуки легендарных полководцев: маршалов Чуйкова и Баграмяна. Звучал синхронный перевод.

«Такой телемост - это замечательная вещь, мы узнали многое о победе вашего народа над фашизмом. Совместная победа была за нами и здесь в Сирии - над террористами. Мы знаем, что российские войска сейчас воюют на Украине и желаем им опять же - только победы!», - сказала школьница Эмили Рияс «Звезде».

Эта школа в свое время сама была местом боевых действий. Джихадисты запустили по ней 7 ракет. И горожане прекрасно понимают, что тактика боевиков у них в стране и на Украине одна - прикрываться мирными людьми и уничтожать гражданские объекты, будучи не в силах противостоять армии в честном бою.

Скальбия заплатила большую цену за победу над терроризмом. Местные дети не понаслышке знают, что такое война, это очень хорошо видно по их рисункам. Именно поэтому одна из главных целей телемоста - поддержать своих российских сверстников, чьи отцы сейчас участвуют в спецоперации на Украине.

Сирийские дети были приятно удивлены тем, что нынешнее поколение россиян - правнуков Победы - бережно хранит историю, фотографии фронтовиков и знает всю правду о событиях тех далеких дней. Арабские школьники передали привет ныне живущим ветеранам, выразили благодарность российским детям и семьям, которые отправили своих отцов сражаться за их страну против международного терроризма. Также они пожелали здоровья тем, кто сейчас противостоит злу на Украине.

«Такой формат общения наших детей - это очень полезно для них. Мы пережили войну и прекрасно понимаем, что сейчас чувствуют семьи воинов, сражающихся на Украине против нового нацизма. Мы хотим, чтобы российская армия успешно завершила спецоперацию и у всех детей на освобожденных территориях была возможность учиться и развиваться», - заявила директор школы Хусен Амин Фаррух.

Христианский город Скальбия не случайно был выбран для участия в телемосте. У этого места давние связи с нашей страной. Еще с царских времен Россия помогала местному православному приходу церковной утварью и подарила колокол для храма Георгия Победоносца. Бойцы христианского ополчения при поддержке российских ВКС дали отпор боевикам в ходе недавней войны. А местные жители первыми вышли на митинги в поддержку спецоперации на Украине, нанеся на свои автомобили ставший уже легендарным символ «Z».