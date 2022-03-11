«Россия, вперед!»: в Сирии проходят акции в поддержку спецоперации на Украине

В Сирии проходят акции в поддержку специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. В городах республики идут митинги, на которых вместе реют национальные флаги России и Сирии, плакаты с портретами президентов двух стран Владимира Путина и Башара Асада и транспаранты с призывами «Россия, вперед!», «Россия для Сирии родная!».

Ветераны боевых действий приходят на сборные пункты и интересуются, не проводится ли набор добровольцев для участия в спецоперации. Среди желающих есть ветераны Сирийской Арабской армии, бойцы христианского ополчения и бывшие боевики оппозиции.

Представители сирийского командования с сожалением разводят руками и предлагают обратиться непосредственно к российским военным и дипломатам.

Участники акций произносят слова благодарности российским военнослужащим и Владимиру Путину и говорят о готовности защищать Россию, как в свое время Россия защитила Сирию.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов