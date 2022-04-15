В Кремле не сомневаются, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены

По словам Дмитрия Пескова, одна из ключевых задач - освобождение городов от националистов.

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В Кремле выразили уверенность, что все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены в полном объеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что ключевой задачей является освобождение городов от националистов.

«Главное - это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что в городах, где не действуют националисты, продолжается мирная жизнь.

«А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению», - сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за героизм в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. По словам Путина, спецоперация на Украине - это именно защита России.