В «Роснефти» заявили, что пострадавших в результате пожара на нефтебазе в Белгороде нет

Отмечено, что с территории нефтебазы произведена эвакуация персонала.

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Поступают обновленные сведения относительно пострадавших в результате пожара на нефтяной базе в Белгороде. Так, сообщается, что жертв и пострадавших нет. Отмечено, что с территории нефтебазы произведена эвакуация персонала.

Информацию сообщили в корпорации «Роснефть». Дополнительно информируется, что осуществляется взаимодействие с МЧС России и правоохранительными органами.

Немногим ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о произошедшем пожаре на нефтяной базе в Белгороде.

Позднее Гладков сообщил о расселении жителей трех улиц Белгорода, находящихся вблизи нефтебазы, на которой произошел мощный пожар. Так, в более безопасное место будут расселены жители улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова.