Губернатор: жителей трех улиц расселяют из-за пожара на нефтебазе в Белгороде

В более безопасное место будут расселены жители улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о расселении жителей трех улиц Белгорода, находящихся вблизи нефтебазы, на которой произошел мощный пожар. Также он рассказал о двух пострадавших в результате ЧП. Отмечено, что их жизням ничто не угрожает.

Губернатор информировал, что в более безопасное место будут расселены жители улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова.

«Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает. Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место», - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Немногим ранее губернатор Белгородской области сообщал о произошедшем пожаре на нефтебазе. Он добавил, что экстренные службы направлены к месту и были приняты меры по ликвидации ЧП. Губернатор Гладков пообещал проинформировать о причинах пожара.