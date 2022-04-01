На нефтебазе в Белгороде произошел пожар

Градоначальник сообщил о двух пострадавших лицах и пообещал рассказать о причинах пожара.

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В Белгороде на нефтяной базе в пятницу произошел пожар. Данные о происшествии предоставил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сообщается о двух пострадавших.

Губернатор сообщил о прибытии экстренных служб к месту пожара и принятии мер по его ликвидации. Глава области пообещал проинформировать о причинах пожара.

«Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации. Подробности о причинах сообщу немного позже», - сообщает губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее были показаны кадры произошедшего возгорания на вещевом рынке в Магнитогорске. Павильоны были объяты пламенем. Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Прибывшие на место чрезвычайного происшествия пожарные обнаружили примыкающие друг к другу павильоны с общей кровлей.