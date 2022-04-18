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«Адова высота»: как выглядят брошенные позиции националистов в Мариуполе

Алексей Дегтярев
22:47 18.04.2022
На бывший позициях ВСУ российские военнослужащие находят большое количество западного вооружения и следы преступлений украинских националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Съемочная группа «Звезды» побывала в освобожденных районах Мариуполя, на бывших позициях ВСУ. Отступая, украинские военные бросали свою технику - это боевые машины, противотанковые комплексы, крупнокалиберные пулеметы. А в подвалах бойцы находят и следы преступлений украинских радикалов. По когда-то оживленной Флотской улице сейчас сложно проехать. Кругом окопы, блиндажи, теперь здесь обычная передовая. Рядом важная высота. Ее взяли, но даже сейчас, добраться туда не легко. Одну из горок называли «Адова высота».

«Все ушли, разбежались. Кого-то совсем не осталось от крупнокалиберного миномета. Вот такая обзорная панорама, хорошая высота, все просматривается, из которой не так легко и выбить противника», - рассказал военнослужащий ДНР с позывным «Мороз».

За эту господствующую высоту тяжелые бои длились несколько дней. Сейчас союзные силы выбили противника и подтверждением этому служат разбитые орудия. В эти дни чистилище разверзлось и ниже высотки, но донецкие резервисты смогли занять весь район. Отступая солдаты ВСУ бросили всю свою технику.

«В основном подбитая, но в рабочем состоянии. Поэтому восстановлению подлежит. Боевые машины, множество боекомплекта, крупнокалиберные пулеметы, позиции были подготовлены», - отметил военнослужащий ДНР.

Только на осмотр бывших украинских позиций у съемочной группы ушло несколько часов. Занимать их было куда тяжелее. В местных подвалах наши бойцы нашли и следы преступлений неонацистов.

«Из своих ребят, со своего полка, я здесь тоже нашел, которые не дошли до конца. Вот двоих сегодня нашел, но уже мертвых, расстреливают, пытают, забирают документы», - признался боец с позывным «Мороз».

Здесь же, в поселке Моряков находят и могилы иностранных граждан. Кто они - не понятно, то ли наемники, то ли не успевшие эвакуироваться туристы. Несмотря на боевые действия, наши военные указывают в документах места захоронений.

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