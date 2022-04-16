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Журналист из США узнал об освобождении из плена националистов детей в Мариуполе

Алексей Курильченко
18:15 16.04.2022
Дети и местные жители в течение полутора месяцев использовались националистами как живой щит, но российским военнослужащим удалось освободить здание.
© Видео: Youtube, Patrick Lancaster © Фото: Youtube, Patrick Lancaster
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Российским военнослужащим удалось эвакуировать несколько семей с детьми, которые полтора месяца оставались заблокированными в районе мариуполькой больницы, расположенной на подходах к территории «Азовстали». Очевидцем операции стал независимый журнлист - американец Патрик Ланкастер. Засевшие в промзоне националисты запрещенного полка «Азов»* использовали несколько десятков людей в качестве живого щита. Они постоянно обстреливали квартал из минометов, не позволяя провести эвакуацию гражданских и начать союзным силам полноценное наступление на этом участке. 

«Дети здесь оказались не по своей воле, оказались в заложниках. Это Территория 4-й больницы, они здесь просидели полтора месяца. Киевская власть, ВСУ сюда их загнали с близлежащих территорий и не давали им уходить. В настоящий момент бой здесь закончен, мы ждем эвакуации детей. Они здесь минометами не давали подойти к зданию больницы, постоянно переходили в контратаку, а жители для них были живым щитом - их не давали забрать», - рассказал военнослужащий с позывным «Ангел».

Ранее россиянка рассказала, как приехала из Санкт-Петербурга в Мариуполь, чтобы вывезти из города свою мать. Две недели 70-летняя пенсионерка вместе с соседями безвылазно находилась в подвале под обстрелами. Выходить начали только после того, как бои переместились ближе к промышленной зоне комбината имени Ильича.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещена в РФ

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