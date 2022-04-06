Все 26 млн жителей Шанхая снова проверят на COVID-19 из-за новых антирекордов

Власти города подчеркивают, что эпидобстановка в мегаполисе продолжает оставаться крайне сложной - уже пятые сутки подряд случаи инфицирования опасной инфекцией бьют рекорды.

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Власти китайского Шанхая обязали повторно провести тестирование всех 26 миллионов жителей повторно в связи с ростом случаев COVID-19, передает BNO Newsroom.

«Шанхай проведет тестирование всех 26 миллионов жителей во второй раз менее чем за неделю, поскольку число случаев заболевания коронавирусом продолжает расти», - говорится в сообщении Twitter.

При этом, следует отметить, что режим самоизоляции, который, как планировалось, в городе должен был отменен накануне утром, был продлен.

Власти города подчеркивают, что эпидобстановка в мегаполисе продолжает оставаться крайне сложной - уже пятые сутки подряд случаи инфицирования опасной инфекцией бьют рекорды.

По данным местного правительства, за прошедшие 24 часа в Шанхае были зарегистрированы 311 локальных случаев коронавирус, а также 16 766 случаев COVID-19, когда болезнь протекает без клинических проявлений.