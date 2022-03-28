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В Шанхае объявлен крупнейший локдаун из-за COVID-19 за два года

Игнат Далакян
15:21 28.03.2022
Как сообщается, во время локдауна жители города будут оставаться дома, работа общественного транспорта будет приостановлена, а некоторые офисы и предприятия будут закрыты.
В Шанхае объявлен крупнейший локдаун из-за COVID-19 за два года
© Фото: Zhang Jiansong, XinHua, Globallookpress
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На фоне вспышки заболеваемости COVID-19 в городе Шанхай в Китае объявлен крупнейший локдаун за два года.

Как передает агентство Associated Press, локдаун в городе Шанхай будет поделен на две фазы и станет самым интенсивным в Китае с момента, когда был выявлен коронавирус в Ухане в 2019 году.

Первая фаза начнется в понедельник - экономический район Шанхая Пудун и соседние районы будут закрыты до пятницы. Во время второй фазы, начиная с пятницы, на локдаун закроется центральная часть Шанхая к западу от реки Хуанпу.

По словам агентства, на период локдауна жители должны будут оставаться дома, работа общественного транспорта приостановится, а офисы и предприятия, деятельность которых не считается жизненно необходимой, будут закрыты. Также в Шанхае планируется провести массовое тестирование на коронавирус.

Ранее Роспотребнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ в школах на осень из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. До этого в Министерстве здравоохранения допустили вероятность новой волны COVID-19 в марте и апреле.

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