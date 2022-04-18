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Швыдкой рассказал, когда картины из коллекции братьев Морозовых вернутся из Парижа

Ян Брацкий
17:34 18.04.2022
Выставка произведений живописи «Иконы современного искусства» проходила с 22 сентября 2021 года в фонде Louis Vuitton в Париже.
Швыдкой рассказал, когда картины из коллекции братьев Морозовых вернутся из Парижа
© Фото: Министерство Культуры РФ
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Все картины из коллекции братьев Михаила и Ивана Морозовых могут быть возвращены из Франции в Россию в середине мая. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В настоящее время экспозиция «Коллекция Морозовых. Шедевры мирового искусства» находится в Париже.

«Первые картины находятся на территории России, к середине мая, думаю, все вернется», - сказал он в беседе с «Интерфаксом».

К слову, первая машина с картинами уже находится на территории Российской Федерации, сообщил ранее Швыдкой.

Выставка произведений живописи конца XIX - первой четверти ХХ века «Иконы современного искусства», включающая в себя коллекции братьев Морозовых, проходила с 22 сентября 2021 года в фонде Louis Vuitton в Париже. Для этой выставки свои экспонаты предоставили три крупных российских музея - Государственный Эрмитаж, ГМИИ имени Пушкина и Государственная Третьяковская галерея.

Девятого апреля французский Минкульт допустил изъятие двух картин из коллекции, так как они якобы принадлежат Днепропетровскому музею изобразительных искусств на Украине. Речь шла о полотнах «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрете Маргариты Морозовой кисти Валентина Серова.

Ранее таможня Финляндии официально задержала из-за антироссийских санкций картины из экспозиций Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи и Государственного музея Востока. Впрочем, позже в российском Минкульте подтвердили, что все предметы искусства будут возвращены в Россию. Все проблемы, возникавшие с их возвращением, были связаны с санкциями и бюрократией, подчеркнули в ведомстве.

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