Картины «в заложниках»: почему таможня Финляндии задержала предметы искусства из РФ

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В надежном месте - так на финской таможне объяснили местоположение произведений искусства из российских музеев. Там подтвердили, что экспонаты, которые возвращались с зарубежных выставок, задержаны, и это связано с введением в отношении нашей страны санкций.

Произведения искусства - в деревянных коробках, изъяты как вещдоки. Финская таможня задержала три грузовика, на которых в Россию должны были вернуться 200 экспонатов из Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, а также из петербургских музеев-заповедников. Картины и другие предметы искусства еще в прошлом году отправили в итальянские и японские музеи. Выставки закончились, против России ввели санкции - и теперь для финнов это не музейные экспонаты, а «предметы роскоши».

«Мы получили подтверждение, что предметы из российских музеев. Финляндия является частью ЕС и действует в соответствии с санкциями, введенными ЕС. Право собственности сохраняется за музеями, произведения искусства временно перешли в собственность», - объяснил начальник отдела экспортного контроля Министерства иностранных дел Теему Сеппонен.

Задержанные шедевры оценили в 42 миллиона евро. Место их нахождения финны скрывают.

«Ценности теперь в надежном месте. Они из нескольких музеев России, названия этих музеев меня сейчас не очень интересуют», - рассказал директор Департамента таможенного контроля Сами Ракшит.

К возвращению задержанных произведений искусства сразу подключились дипломаты и министерство культуры России.

«Идет серьезная планомерная работа. Она связана с новым пакетом санкций. Я думаю, сегодня мы делаем все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию», - пообещал спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Куда острее на ситуацию отреагировали независимые эксперты и парламентарии Государственной Думы.

«Что касается задержанных картин - вернут и еще выплатят неустойку. А поручение давайте дадим не только Комитету по культуре, но и Комитету по безопасности», - предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Абсолютно недопустимой позицию финских властей относительно предметов искусства из российских музеев назвал и гендиректор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников.

«В данном случае, это беспрецедентный факт, наверное, не имеющий аналогов в современной истории, когда такое количество величайших произведений искусства арестовывают, пытаются забрать у государства, забрать у национальных музеев. Конечно, это абсолютно недопустимо. Большой вопрос к тем, кто это пытается сделать - скажите, а при чем здесь картины?», - задался вопросом Мельников.

На иностранных выставках сейчас остаются более 400 экспонатов российских музеев. Это настоящие шедевры - работы Ван Гога, Ренуара, Тициана, Кандинского и Пикассо, в том числе - знаменитая «Девочка на шаре» из коллекции Пушкинского музея. «Гастроли» наших произведений искусства по иностранным музеям - обычная практика, их перемещение четко регламентировано, предоставляются все необходимые гарантии. Факт задержания предметов искусства - прямое нарушение межгосударственных соглашений.

«Это абсолютно беспрецедентная ситуация, совершенно недопустимая, за пределами добра и зла. Дело в том, что все произведения искусства, которые были вывезены на выставки за пределы РФ, обеспечивается их безопасность и своевременный возврат, обеспечивается государственными гарантиями. А госгарантии подписывают госорганы. И как их можно нарушить, я не могу объяснить», - недоумевает советский и российский искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

Худший вариант развития событий - это повторение истории со «скифском золотом». Когда экспонаты крымских музеев, вывезенные на временную выставку в Амстердам, после воссоединения полуострова с Россией и введения санкций решили передать Украине. Суды идут до сих пор. Искусство оказалось заложником политики - в Лондонской национальной галерее даже переименовали картину Эдгара Дега - его «Русские танцовщицы» вдруг стали «украинскими». Но ни это полотно, ни задержанные в Финляндии произведения искусства, к Украине точно никакого отношения не имеют.