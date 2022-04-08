Задержанные в Финляндии картины из Эрмитажа возвращаются в Россию

Министр культуры Ольга Любимова поблагодарила коллег из МИД, посольства РФ в Финляндии и ФТС за оперативность и содействие в коммуникации с финскими властями.

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Задержанные на таможне в Финляндии коллекции российских музеев вернутся в РФ. В российском Минкультуры уже приступили к организации процесса возврата.

Как сообщила глава ведомства Ольга Любимова, ожидается, что коллекции вернутся в Россию уже «в ближайшие выходные».

«Решение Еврокомиссии дает возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне», - пишет она в своем Telegram-канале.

Любимова поблагодарила коллег из МИД, посольства РФ в Финляндии и ФТС за оперативность и содействие в коммуникации с финскими властями.

Ранее таможня Финляндии официально задержала из-за антироссийских санкций картины из экспозиций Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи и Государственного музея Востока. Все проблемы, возникавшие с их возвращением, были связаны с санкциями и бюрократией.