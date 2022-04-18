Украина ограничила выезд беженцев без загранпаспорта за рубеж

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Украинские беженцы больше не смогут покинуть страну без заграничного паспорта. С таким заявлением выступил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. С его слов, исключения будут сделаны для граждан, которые следуют из зон ведения боевых действий.

«Обращая внимание на то, откуда человек - если из региона, где ведутся боевые действия, то пограничники могут принимать отдельные решения по таким людям относительно пропуска по внутренним паспортам», - сказал Демченко в эфире «Украина 24».

Ранее украинцы массово покидали территорию страны и свободно попадали в Европу по внутренним паспортам. По словам Демченко, это происходило из-за высокой загруженности сотрудников ведомства, которые не успевали должным образом оформлять выездные документы.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. О ее начале президент Владимир Путин объявил рано утром, в ходе телеобращения к россиянам. По словам главы государства, в планы Москвы не входит оккупация соседней страны. Главные цели операции - защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.