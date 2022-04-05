Временная защита: как в Европе принимают беженцев из Украины

Количество украинских беженцев, которые покинули страну, превысило четыре миллиона и растет с каждым днем. Больше всего граждан Украины приняла к себе Польша.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Принимающие беженцев страны Европы помогают всеми силами – одеждой, питанием, размещением, оказывают медицинскую помощь. Поучаствовать старается каждый.

«На первой заправке, на которой мы остановились, с нами ехала еще одна семья. Вот к этой семье подошел житель Словении и спросил "вы из Украины?" Мы сказали - "Да". И протянул 50 евро, просто так протянул. Говорит, берите», - рассказала жительница Днепра Анна Дементьева.

Вот только ценят заботу отнюдь не все. Немало тех, которые не только не благодарят, но и откровенно возмущены уровнем предлагаемого сервиса, условиями размещения, обращением на русском языке и даже отсутствием супа.

Поддержка даже на текущем уровне дорого обходится бюджетам европейских государств и исчисляется миллиардами евро. При этом добропорядочных налогоплательщиков порой шокирует то, на что идут эти средства.

Девушка в соцсетях охотно делится радостной новостью – на полученные за статус беженца деньги купила кроссовки. Вызывают недоумение европейцев и агрессивные выпады вчерашних пострадавших. В Германии вандалы украшают улицы рисунками в виде украинского флага, а в Афинах недавний автопробег в поддержку России закончился потасовкой. На автоколонну напали, пострадал ребенок. Свое недовольство таким поведением в соцсетях активно высказывают русскоязычные иммигранты.

Представители высших эшелонов власти в оценке ситуации традиционно осторожны, но все же признают, что такой наплыв беженцев - ощутимая нагрузка для принимающих сторон. По данным ООН с начала спецоперации число граждан Украины, прибывших в страны Европы уже превысило отметку в четыре миллиона человек.

«Два миллиона прибыло в Польшу, 600 тысяч в Румынию, 270 тысяч в Венгрию, 220 тысяч в Словакию, здесь в Эстонии 25 тысяч, в Чехии четверть миллиона. Это действительно беспрецедентно. И то, что мы пережили в 2015-2016 годах, это менее двух миллионов беженцев, которые прибыли в весь Евросоюз за два года. Сейчас это 3,3 миллиона менее чем за четыре недели. Так что, конечно, это оказывает большое давление на общество», - рассказала Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Появились первые случаи, когда в помощи пострадавшим начали отказывать. Так в Германии беженцев выгнали на улицу без объяснения причин.

Тем временем Евросоюз заявил о готовности направить на поддержку беженцам новый транш. Изменения в законодательствах фондов политики сплоченности и европейской помощи наиболее обездоленным помогут высвободить для помощи гражданам Украины порядка 17 миллиардов евро.