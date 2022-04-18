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Оскал «Аллигаторов»: опубликованы кадры подготовки Ка-52 к боевым вылетам

16:50 18.04.2022
Ка-52 - единственный вертолет, который может лететь на сверхмалых высотах задом, боком и совершить посадку даже при наличии серьезных повреждений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры подготовки к боевым вылетам и объективного контроля работы экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России в ходе спецоперации на Украине.

Также российское военное ведомство показало видео работы системы ПВО «Панцирь-С» на Украине, которая постоянно прикрывает российскую авиацию и пехоту.

Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от современных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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