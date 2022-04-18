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Власти Молдавии исключили вероятность предоставления военной помощи Киеву

Ян Брацкий
15:04 18.04.2022
Об этом премьер-министр страны заявила на фоне просьбы официального Киева передать имеющиеся в распоряжении республики МиГ-29.
Власти Молдавии исключили вероятность предоставления военной помощи Киеву
© Фото: unsplash
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Власти Молдавии исключили вероятность предоставления военной помощи Украине. Об этом заявила глава правительства страны Наталья Гаврилица. При этом она не стала подтверждать факт обращения Киева за помощью.

«Что касается военной помощи, то есть более обеспеченные страны, с более устойчивой экономикой, способные предоставить такую помощь. Мы сконцентрировались на гуманитарной поддержке, соблюдаем санкции в финансово-банковском секторе на территории нашей страны», - приводит ТАСС слова главы молдавского кабмина.

Кишинев ищет покупателей для шести истребителей МиГ-29, которые достались ему после раздела имущества Вооруженных сил бывшего СССР с 2010 года. Желающих не нашлось по сей день. Ранее в СМИ появилась информация, что украинские власти якобы обратились с просьбой о покупке боевых самолетов.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Основными ее целями являются защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.   

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