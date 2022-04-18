Песков отказался назвать страны, которые будут оплачивать газ за рубли
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что этим вопросом сейчас занимаются вице-премьер Александр Новак и профильные ведомства.
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Данные о странах, которые дали согласие оплачивать газ в рублях, не подлежат публикации. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков 18 апреля 2022 года.
«Такая информация вряд ли подлежит публикации», - заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.
Дмитрий Песков уточнил, что помимо представителей «Газпрома» этим вопросом занимаются вице-премьер Александр Новак и профильные ведомства.
Ранее Александр Новак заявил, что ЕС вряд ли заменит российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет. Во многих странах Европы фиксируют резкий рост цен на электроэнергию и газ.