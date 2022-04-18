МО РФ: Киев сформировал для провокаций 70 мобильных групп украинских националистов с минометами

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о подготовке киевским режимом провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях во время Пасхи.

«С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы") с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля 2022 г.) для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник», - сказал Мизинцев.

По словам генерал-полковника, планируется привлечь западных журналистов для проведения съемок о якобы «бесчинствах русских».

Ранее «Звезда» показала, как российские военнослужащие используют ОТРК «Искандер» для нанесения ударов по особо важным военным объектам Вооруженных сил Украины. В ходе таких ударов был уничтожен один из командных пунктов противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов