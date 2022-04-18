Точность до одного метра: как происходят пуски «Искандеров» в спецоперации на Украине

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Один из командных пунктов Вооруженных сил Украины уничтожен ракетами российского комплекса «Искандер». У них большая дальность полета и отличные возможности преодоления систем ПРО. Это позволяет использовать «Искандеры» для точечных ударов по особо важным военным объектам противника.

Они никогда не стоят долго на месте. Временной интервал перемещения «Искандеров» держится в секрете. В строгом секрете держат и координаты, по которым перемещаются расчеты. Ежедневная рутинная работа экипажей -дорога.

Перемещение настолько важный элемент в работе «Искандеров», что погрузка ракеты происходит на одной локации, а запуск на другой. При чем экипажи зачастую до последнего момента не знают координаты цели.

За этими «иксами», «игриками» и цифрами стоит целая цепь произведенной работы. Были сданы координаты командного пункта бригады ВСУ. Доразведка их подтвердила. Командование нашей группировки приняло решение.

В результате, командный штаб уничтожен. А вместе с ним сотня боевиков. Ракета «Искандер» бьет с погрешностью всего в один метр. Летит на дальность до 500 километров, а скорость ее выше двух в секунду. То есть от момента запуска до прилета даже на самых дальних рубежах пройдет не больше трех с половиной минуты. За это время комплекс должен сменить позицию, чтобы не быть замеченным противником.

Один этот расчет за последнюю неделю поразил десять объектов ВСУ. Ракетчики говорят, что в мирное время произвести пуск - это огромное достижение для специалиста. А сейчас они отправляют в небо порой по несколько ракет в час. И днем, и ночью.

В конце марта Минобороны России сообщило, что расчеты комплексов «Искандер» уничтожили два ракетно-артиллерийских склада ВСУ в Донецкой области. Наряду с «Калибром» и «Кинжалом» эти комплексы обеспечивают российским войскам подавляющее превосходство в ударной мощи.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Владислав Кустов, Николай Баранов