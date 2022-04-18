В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Точность до одного метра: как происходят пуски «Искандеров» в спецоперации на Украине

05:25 18.04.2022
Российские военнослужащие используют комплекс для нанесения точечных ударов по особо важным военным объектам противника.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Один из командных пунктов Вооруженных сил Украины уничтожен ракетами российского комплекса «Искандер». У них большая дальность полета и отличные возможности преодоления систем ПРО. Это позволяет использовать «Искандеры» для точечных ударов по особо важным военным объектам противника.

Они никогда не стоят долго на месте. Временной интервал перемещения «Искандеров» держится в секрете. В строгом секрете держат и координаты, по которым перемещаются расчеты. Ежедневная рутинная работа экипажей -дорога.

Перемещение настолько важный элемент в работе «Искандеров», что погрузка ракеты происходит на одной локации, а запуск на другой. При чем экипажи зачастую до последнего момента не знают координаты цели.

За этими «иксами», «игриками» и цифрами стоит целая цепь произведенной работы. Были сданы координаты командного пункта бригады ВСУ. Доразведка их подтвердила. Командование нашей группировки приняло решение.

В результате, командный штаб уничтожен. А вместе с ним сотня боевиков. Ракета «Искандер» бьет с погрешностью всего в один метр. Летит на дальность до 500 километров, а скорость ее выше двух в секунду. То есть от момента запуска до прилета даже на самых дальних рубежах пройдет не больше трех с половиной минуты. За это время комплекс должен сменить позицию, чтобы не быть замеченным противником.

Один этот расчет за последнюю неделю поразил десять объектов ВСУ. Ракетчики говорят, что в мирное время произвести пуск - это огромное достижение для специалиста. А сейчас они отправляют в небо порой по несколько ракет в час. И днем, и ночью.

В конце марта Минобороны России сообщило, что расчеты комплексов «Искандер» уничтожили два ракетно-артиллерийских склада ВСУ в Донецкой области. Наряду с «Калибром» и «Кинжалом» эти комплексы обеспечивают российским войскам подавляющее превосходство в ударной мощи.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Владислав Кустов, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:09 В стране и мире
Банки возобновили продажу наличной валюты гражданам
00:43 В стране и мире
ВСУ обстреляли Горловку в ДНР
00:10 В стране и мире
СМИ: Украина запросила $50 миллиардов у МВФ и стран G7
23:13 В стране и мире
Видео
Беззащитных не бросят: как ВС РФ досталяют гумпомощь в города Харьковской области
19:53 Армия
Видео
МО РФ: средствами ПВО в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29
Популярное
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Видео
ВС РФ за ночь высокоточным ударом уничтожили украинский завод боеприпасов под Киевом
МО: ВС РФ предлагают боевикам и наемникам на «Азовстали» сложить оружие
Видео
МО РФ: российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВСУ с вооружением из западных стран
Видео
МО РФ: безвозвратные потери украинской армии, Нацгвардии и наемников составляют 23 367 человек
Видео
Главнокомандующий ВМФ и командование ЧФ провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.