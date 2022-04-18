На тренировках Парада Победы в Подмосковье задействовано 11 000 военнослужащих

В оборонном ведомстве России уточнили, что при подготовке парада задействованы также 131 единица вооружения и военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

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На тренировках Парада Победы в Подмосковье задействовано 11 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России.

Тренировки пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадных строев авиации проходят в подмосковном Алабино.

«В состав 33 парадных расчетов пешей колонны вошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, движения "Юнармия", терские и кубанские казаки», - говорится в сообщении МО РФ.

В оборонном ведомстве России уточнили, что при подготовке парада задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения и военной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

Как заметили в Минобороны России, в состав механизированной колонны вошли танки Т-72БЗМ, Т-90М «Прорыв», Т-14«Армата», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», самоходные установки «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Кроме них, на параде можно будет увидеть автомобили повышенной защищенности «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и «Курганец-25». Противовоздушную оборону представят комплексы и системы «Тор-М2»,»Бук-МЗ», С-400 «Триумф». Также в тренировках применяются техника ВДВ и РВСН и робототехнические комплексы «Уран-9».

«28 апреля и 4 мая непосредственно на Красной площади в Москве состоятся ночные тренировки, 7 мая - генеральная репетиция», - говорится в сообщении МО РФ.

Как заметили в оборонном ведомстве, командовать парадом назначен главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов