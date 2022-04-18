Воздушно-космические силы провели тренировку авиационной части военного парада над подмосковным Алабино. В составе парадного строя авиации были задействованы 62 самолета и 15 вертолетов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Иcтребители МиГ-29СМТ выстроились в виде буквы Z на репетиции Парада Победы в Алабино. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

«Впервые восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной Площадью в полетном порядке в виде буквы “Z”», - говорится в сообщении Минобороны России.

Воздушно-космические силы провели тренировку авиационной части военного парада над подмосковным Алабино. В составе парадного строя авиации были задействованы 15 вертолетов и 62 самолета, в общей сложности 77 воздушных судов.

Открывал воздушную часть репетиции парада самый большой транспортный вертолет Ми-24. Завершили ее по традиции девять самолетов пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» в построении «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25, которые должны будут окрасить небо в цвета российского триколора.

Все полеты во время репетиции парада осуществлялись на высотах от 200 до 500 метров и на скорости от 190 до 550 километров в час, отметили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.