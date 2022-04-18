Армия В МО РФ сообщили об уничтожении «Искандерами» четырех складов вооружения Украины Также, как заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, комплексами «Искандер» уничтожены три района сосредоточения живой силы военных формирований Украины у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Комплексы ОТРК «Искандер» Вооруженных Сил РФ уничтожили четыре склада вооружения и украинской военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Также комплексами уничтожены три района сосредоточения живой силы у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск, добавил он. Ранее «Звезда» показала, как российские военнослужащие используют комплекс «Искандер» для нанесения точечных ударов по особо важным военным объектам противника. Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. «Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика