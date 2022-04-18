В МО РФ сообщили об уничтожении «Искандерами» четырех складов вооружения Украины
Комплексы ОТРК «Искандер» Вооруженных Сил РФ уничтожили четыре склада вооружения и украинской военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также комплексами уничтожены три района сосредоточения живой силы у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск, добавил он.
Ранее «Звезда» показала, как российские военнослужащие используют комплекс «Искандер» для нанесения точечных ударов по особо важным военным объектам противника.
Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.
«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов