Армейская авиация РФ уничтожила еще восемь украинских танков и боевых бронированных машин
Кроме этого, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, армейская авиация уничтожила до роты живой силы противника в районах населенных пунктов Пашково, Веселое и Ильичевка.
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В Минобороны России рассказали об успехах армейской авиации ВКС РФ. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков.
«Армейской авиацией уничтожены восемь танков и других боевых бронированных машин, а также до роты живой силы противника в районах Пашково, Веселое и Ильичевка», - сказал Конашенков.
Также, по словам Конашенкова, ракетами комплексов «Искандер» уничтожены четыре склада вооружения и военной техники Украины.
Кроме этого, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, а также штурмовик Су-25.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов