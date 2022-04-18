Российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25
Российские средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 в районе Изюма и один Су-25 в районе Авдеевки. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки», - сказал он в ходе брифинга.
В общей сложности, по данным российского оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции на Украине удалось уничтожить 139 самолетов ВСУ.
Ранее МО России показало кадры боевых вылетов истребителей Су-30СМ и Су-35, которые уничтожили украинские средства ПВО. Экипажи истребительной авиации ВКС России выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и ЗРК «Бук-М1».
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.