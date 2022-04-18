В МО РФ заявили об уничтожении беспилотника Украины в районе населенного пункта Буда

Согласно заявлению Минобороны, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета.

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Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Кроме того, в районе Буда ракетой «воздух-воздух» сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск», - добавил представитель МО РФ.

Согласно заявлению генерал-майора Игоря Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки.

Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29.

Материал подготовили: Андрей Неделя, Николай Баранов