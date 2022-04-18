В МО РФ заявили об уничтожении беспилотника Украины в районе населенного пункта Буда
Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
Кроме того, в районе Буда ракетой «воздух-воздух» сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск», - добавил представитель МО РФ.
Согласно заявлению генерал-майора Игоря Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки.
Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29.
Материал подготовили: Андрей Неделя, Николай Баранов