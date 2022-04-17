МО РФ: средствами ПВО в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29

Согласно сообщению Минобороны, также был уничтожен украинский БПЛА в районе Преображенское Павлоградской области.

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Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Преображенское Павлоградской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат», - добавил представитель МО РФ.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения объектов ВСУ вертолетами Ми-28 ВКС РФ. Вертолет армейской авиации ВКС России ушел от выпущенной ракеты, ответным ударом авиагруппы украинский ЗРК был уничтожен.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов