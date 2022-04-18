МО РФ: уничтожены 16 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования

В том числе уничтожены пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника.

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Российские военные в ходе спецоперации высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи уничтожили 16 украинских военных объектов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В том числе: пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев», - сказал он.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники, добавил Конашенков.

Кроме того, комплексы ОТРК «Искандер» ВС РФ уничтожили четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника.

Ранее «Звезда» показала, как российские военнослужащие используют комплекс «Искандер» для нанесения точечных ударов по особо важным военным объектам противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов