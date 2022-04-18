ВСУ обстреляли Горловку в ДНР

Обстрел был зафиксирован СЦКК в воскресенье, 17 апреля.

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Украинские войска в воскресенье вечером обстреляли Горловку в Донецкой народной республике. Было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел по направлению: 21:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7)», - сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что ВСУ выпустили пять ракет из системы «Град» по населенному пункту Ясиноватая в ДНР.

В воскресенье, 10 апреля, украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из комплекса «Точка-У». Уточнялось, что в результате нанесенного удара тактической ракеты с кассетной боевой частью есть жертвы среди мирного населения.