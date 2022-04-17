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ВСУ обстреляли ДНР пятью ракетами из БМ-21 «Град»

Виталий Музыка
07:06 17.04.2022
По данным представительства, ракеты были выпущены в час ночи из населенного пункта Авдеевка.
ВСУ обстреляли ДНР пятью ракетами из БМ-21 «Град»
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Вооруженные силы Украины выпустили 5 ракет из системы “Град” по населенному пункту Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:00 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"», - сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Кремле выразили уверенность, что все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены в полном объеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что ключевой задачей является освобождение городов от националистов.

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