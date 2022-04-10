ВСУ обстреляли Новоайдар с применением комплекса «Точка-У»

Обстрел был зафиксирован с направления населенного пункта Северодонецк.

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Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР из комплекса «Точка-У». Об этом проинформировало представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел: 19.15 с направления населенного пункта Северодонецк по населенному пункту Новоайдар, с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У"», - говорится в Telegram-канале представительства.

В свою очередь, официальный представитель НМ ЛНР сообщил, что в результате нанесенного удара тактической ракеты с кассетной боевой частью есть жертвы среди мирного населения.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ряда неустановленных лиц в связи с гибелью не менее 30 человек в результате удара ракеты «Точка-У» в Краматорске.

Следствие выяснило, что 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ выполнили заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц украинского министерства обороны.