Вучич объяснил позицию Сербии по членству России в СПЧ

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Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за понимание позиции Сербии. Глава государства отметил, что Песков был корректен в оценке позиции страны.

«Вы спрашиваете меня, как реагирую на то, что господин Песков был корректен. А вы назовите мне страну в Европе, которая не ввела санкции к России. Назовите страну в Европе, чьи самолеты уже 45 дней только из этой страны летают в Москву и Санкт-Петербург. Одной малой страны и уничтоженной ранее авиакомпании одного гордого народа. Какая это страна? Наша», - цитирует президента РИА Новости.



Ранее стало известно, что Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций. Президент Вучич объяснил, что такое решение было принято из-за шантажа со стороны других государств.

Данное решение от страны, которую в Россию традиционно воспринимают как союзника, позже было прокомментировано Дмитрием Песковым в нейтральном и корректном ключе. По словам представителя президента России, все сводится к вопросу понимания непростой обстановки и давления, которое испытывают страны Европы, решившие поддержать РФ.