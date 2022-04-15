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В Белграде проходит массовая акция в поддержку России

Елизавета Потейчук
21:28 15.04.2022
Акция проходит с лозунгом «Не от моего имени», что показывает отсутствие поддержки сербами антироссийских шагов в ООН.
© Видео: MJWorldScoop1, Twitter © Фото: MJWorldScoop1, Twitter
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В сербском Белграде началась массовая акция в поддержку России. Шествие проходит с лозунгом «Не от моего имени». Именно так сербы демонстрируют негативное отношение к антироссийским шагам в ООН.

Местом сбора участников акции стал памятник Николаю II в центре столицы Сербии. Граждане держат флаги России, Сербии, Новороссии, а также флаги Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ТАСС. В частности, участники выступили против голосования об исключении РФ из Совета по правам человека ООН, к которому присоединилась Сербия под давлением Запада.

В марте в Белграде также проходила акция в поддержку России. Тогда участники с флагами прошлись по улице Короля Милана, развернув триколор длиной практически в 20 метров, который из-за расположения полос с одной стороны выглядел как сербский, а с другой - как российский.

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