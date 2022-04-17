Американские СМИ назвали способ для России обойти санкции США
По мнению издания Wall Street Journal, страны Запада во главе с США сталкиваются с противодействием крупнейших развивающихся стран мира. Речь идет о нежелании Индии, Бразилии и ЮАР присоединяться к антироссийкой риторике и вводить против нее санкции.
По мнению авторов материала, попытка западных стран создать антироссийскую коалицию обнажает раскол в мировом сообществе. Который в то же время открывает для России пути обхода введенных против нее санкций.
«Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», - считают авторы статьи.
Сообщается, что страны, движимые экономическим интересом, сопротивляются попыткам оказать давление на Москву. В то же время, как пишет WSJ, это привлекает «внимание к группировкам в мировом сообществе, помнящим о холодной войне».
Говоря о Китае, авторы отмечают, что он рассматривает Россию в качестве союзника по наведению порядка в «своих регионах».
«Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы», - размышляют публицисты американской деловой газеты.
Немногим ранее сообщалась информация, опубликованная британским изданием Economist, что, несмотря на уговоры и просьбы США занять антироссийскую позицию из-за действий России на Украине, большинство стран на это не идут.
Одним из таких ярких примеров является Индия. Аналогичная ситуация и со странами Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Даже имея союзников и партнеров там, США не могут добиться от них введения санкций против России или просто критики в ее адрес.