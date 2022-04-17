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Economist: большая часть мира игнорирует просьбы США пойти против России

Марина Крижановская
04:34 17.04.2022
Даже имея союзников и партнеров в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, США не могут добиться от них введения санкций против России или просто критики в ее адрес.
Economist: большая часть мира игнорирует просьбы США пойти против России
© Фото: pixabay.com
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Британское издание Economist сообщает, что, несмотря на уговоры и просьбы США занять антироссийскую позицию, большинство стран на это не идут. Одним из таких ярких примеров является Индия. По мнению автора статьи, эта страна «самая неудобная» из тех, кто постоянно воздерживается от осуждения действий России на Украине.

Аналогичная ситуация и со странами Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Даже имея союзников и партнеров там, США не могут добиться от них введения санкций против России или просто критики в ее адрес.

Говоря о «движении неприсоединения» иракского посла во время голосования в ООН по антироссийской резолюции, автор статьи отметил, что «некоторые дипломаты были ошеломлены» действиями представителя Ирака. Отмечается, что, сославшись на «историческое прошлое» своей страны, он явно нанес удар по американской позиции.

Также автор отозвался и о ближайших партнерах США в регионе Персидского залива - Саудовской Аравии и ОАЭ. Эти страны видят для себя больше выгоды от сотрудничества с Россией и меньше выгоды от отношений с Западом.

«Даже Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), несмотря на слабые связи с Россией, оценили больше затрат, чем выгод в отношениях с Западом. Они не хотят противодействовать ключевому партнеру, который сотрудничал с ОПЕК, чтобы поддержать цены на нефть», - пишет автор статьи.

В статье отмечают, что «на Ближнем Востоке только Израиль и Ливия проголосовали за исключение России из Совета по правам человека», а также что «воздержание стран Персидского залива вызвало особое разочарование западных дипломатов».

В дополнение указывается, что арабские страны разочарованы  «своекорыстной и лицемерной» позицией европейских властей к потоку украинских беженцев в сравнении с тем, как они реагировали на потоки мигрантов из объятых войной стран Ближнего Востока.

Говоря о Турции, автор отмечает, что у этой страны есть свой интерес в покупке 45% газа у России. Также Россия помогала с эвакуацией десятков турецких жителей из города Мариуполь во время боевых действий.

Немногим ранее сообщалось, что политолог из Ирана Сэмане Экван отметила неспособность США влиять на положение мировых дел. Она добавила, что Соединенные Штаты не могут оказывать помощь украинскому президенту Владимиру Зеленскому в противостоянии с Россией по причине упадка собственного политического доминирования в мире.

Экван написала, что теперь эта страна не способна нести ответственность за все происходящее в мире.

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