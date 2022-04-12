Политолог констатировала утрату мирового влияния США

Среди различных причин были выделены политическое поражение США в Афганистане, потеря влияния и репутации на Ближнем Востоке и дополнительным фактором было отмечено нежелание США и стран Запада ввязываться в прямое столкновение с Россией.

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Соединенные Штаты не могут оказывать помощь украинскому президенту Владимиру Зеленскому в противостоянии с Россией по причине упадка собственного политического доминирования в мире. Отмечено, что США доказали свою неспособность влиять на положение мировых дел.

Сообщается, что теперь эта страна не способна нести ответственность за все происходящее в мире. Обо всем этом размышляет политолог из Ирана Сэмане Экван.

В своей колонке для издания Kayhan она анализирует причины упадка американского доминирования. Среди них она выделила политическое поражение США в Афганистане, потерю влияния и репутации на Ближнем Востоке (Иран, Ирак, Сирия и другие страны). Дополнительным фактором было выделено нежелание США и стран Запада ввязываться в прямое столкновение с Россией.

«Самый важный пример - последовательные просьбы г-на Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому союзу защитить его страну от России. Но они ясно показали, что они неспособны это сделать. Правительство США заявило, что мы не можем воевать с Россией, потому что боимся третьей мировой войны», - написала политолог на страницах издания.

Также она анализирует неспособность американской стороны бороться с терроризмом и киберпреступностью. Экван пишет, что американцы «отстают от многих стран в контроле киберпространства и противодействии кибератакам и киберпреступности».

Немногим ранее пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон оценивает Россию как «острую угрозу». Такое заявление он сделал во вторник, 29 марта, во время брифинга для прессы.

Отвечая на вопрос журналиста о том, видят ли власти Соединенных Штатов в Российской Федерации «практически равного соперника», Кирби предложил вспомнить прошлые заявления ведомства в адрес России.