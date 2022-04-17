СМИ: в Британии резко выросли цены на мебель из-за эмбарго на древесину из РФ

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Запрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на представителей бизнеса.

Как сообщает издание, лесной попечительский совет приостановил действие всех торговых сертификатов в России и Белоруссии, заблокировав все контролируемые поставки из этих двух стран, но побочным эффектом стало повышение цен, поскольку фирмы пытаются найти альтернативы.

Ян Оскрофт, управляющий директор производителя мебели Whitemeadow из Ноттингемшира, сказал, что теперь себестоимость одного дивана обходится на 25% дороже, чем до выхода Великобритании из Европейского союза.

Управляющий директор ассоциации Британских производителей мебели Шон Холт в свою очередь отмечает, что британские производители никогда не сталкивались с подобным повсеместным повышением цен на материалы.

«Это оказывает сильное давление на производство в Великобритании», - цитирует Холта Guardian.

По данным британского издания, цены на мебель в стране выросли на 17%, инфляции достигла 7% - рекордного за три десятилетия уровня, а ситуация на Украине сказывается на британских производителях мебели, получающих российскую древесину.

Ранее национальная статистическая служба Великобритании сообщила о резком увеличении цен на продукты и напитки в стране, основной причиной чему стали нехватка рабочей силы и подорожание электричества и газа. Как сообщали эксперты, на фоне роста цен на энергию годовая инфляция в феврале достигла в стране рекордного за 30 лет уровня.

Кроме того в Британии специалисты библиотеки палаты общин парламента Соединенного Королевства пришли к заключению, что для жителей страны существуют риски роста счетов за газ и электроэнергию на 50% в октябре текущего года. Специалисты обратили внимание, что в прошлом месяце в комитете по денежной политике Банка Англии заявили о возможном возрастании верхнего предела цен примерно в 35%.