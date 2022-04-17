СК РФ изъяло две единицы самодельного оружия у застрелившего спасателя пенсионера

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Следственный комитет продолжает работать на месте происшествия в квартире в городе Одинцово Московской области. Согласно заявлению следствия, у застрелившего спасателя пенсионера в Одинцове изъяли две единицы самодельного оружия.

«В ходе осмотра следователем изъято 2 самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, охотничьи патроны в количестве 21 шт. и другие предметы», - говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

СК РФ сообщает, что следователи планируют назначение СМЭ, генетической, баллистической экспертиз и психолого-психиатрической экспертиз. В настоящее время стрелка допрашивает следователь.

Напомним, в Министерстве внутренних дел по Подмосковью сообщили, что пенсионер, который смертельно ранил выстрелом спасателя в Одинцово, задержан. В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении него.

Также житель Одинцово описал стрелка, застрелившего спасателя. Говоря об инциденте, он упомянул, что преступник «был такой и в молодости».