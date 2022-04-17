В подмосковном МВД сообщили о задержании подозреваемого в стрельбе в Одинцово

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В МВД по Подмосковью сообщили, что мужчина, который смертельно ранил выстрелом спасателя в Одинцово, задержан. В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины.

«Сотрудниками подмосковной полиции задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в Одинцово Московской области», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным следствия, сотрудник мособлспас позвонил в дверь квартиры, чтобы зайти внутрь и оказать помощь «альпинисту», находившемуся снаружи дома на тросе. Но хозяин жилья выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.

Напомним, неизвестный выстрелил в спасателя, помогающего полиции со вскрытием двери. Согласно предварительным данным ГСУ СК России по Московской области, сотрудник МЧС позвонил мужчине в дверь квартиры. Однако владелец выстрелил через дверь и ранил спасателя.