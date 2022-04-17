«Он был такой и в молодости»: житель Одинцово описал застрелившего спасателя

По словам Валерия Баранова, он не представляет, как у задержанного могло оказаться ружье.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Житель подмосковного Одинцово Валерий Баранов рассказал, что жил рядом с мужчиной, который застрелил спасателя. По словам Валерия, у мужчины была семья. Говоря о происшествии, Баранов упомянул, что преступник «был такой и в молодости».

«Сегодня только жена у меня была в Одинцово, ее сюда не пускали, я только в окошко видел. Я не думал, что у него ружье. Его нужно изолировать. Как врачи просмотрели наши? Небось, соседи вызывали. Говорят, не знали, что он поджигал дверь раньше. Таких людей надо изолировать, а он угробил, считай, моего сослуживца», - рассказал мужчина «Звезде».

Валерий также отметил, что не знает, откуда у стрелявшего могло оказаться ружье.

«Ружье кто имеет? Охотники. Или кто боится неприятелей, что его убьют. Или он хочет кого-то убить», - заключил местный житель.

Напомним, в МВД по Подмосковью сообщили, что мужчина, который смертельно ранил выстрелом спасателя в Одинцово, задержан. В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении него. По данным следствия, сотрудник Мособлспас позвонил в дверь квартиры, чтобы зайти внутрь и оказать помощь «альпинисту», находившемуся снаружи дома на тросе. Но хозяин жилья выстрелил через дверь и смертельно ранил спасателя.