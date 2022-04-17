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В СК РФ анонсировали сотрудничество с Международным общественным трибуналом по Украине

Игнат Далакян
21:19 17.04.2022
Согласно заявлению СК, собранные участниками Международного общественного трибунала материалы будут оцениваться следствием наряду с имеющимися доказательствами.
В СК РФ анонсировали сотрудничество с Международным общественным трибуналом по Украине
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Следственном комитете Российской Федерации анонсировали сотрудничество с Международным общественным трибуналом по Украине.

«Материалы, собранные участниками Международного общественного трибунала, будут тщательно изучаться и оцениваться следствием наряду с уже имеющимися доказательствами», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению Следственного комитета, подобные сведения, при наличии в этих материалах значимой информации, будут приобщаться к материалам уголовных дел и станут частью уже имеющейся серьезной доказательственной базы преступлений украинских военных и националистов в отношении мирного населения и российских военных.

«Существующие международные акты в совокупности с нормами национального законодательства позволяют осуществить судебное разбирательство над украинскими националистами в различных государствах», - говорится в заявлении.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело за фейки в отношении Вооруженных сил Российской Федерации после провокации Украиной в городе Буча киевской области.

Также в СК РФ заявляли, что будут проанализированы данные из интервью Зеленского о подготовке Украины к войне с Российской Федерацией. Ведомство возбудит уголовное дело по факту планирования и подготовки агрессивной войны при подтверждении соответствующих фактов.

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