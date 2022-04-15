СК проверит данные из интервью Зеленского о подготовке Украины к войне с РФ

СК возбудит уголовное дело по факту планирования и подготовки агрессивной войны при подтверждении соответствующих фактов.

© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Следственный комитет Российской Федерации проанализирует данные, озвученные в интервью президента Украины Владимира Зеленского в одном из западных СМИ.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, Зеленский в интервью говорит о заблаговременной подготовке Украины к войне с Российской Федерацией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.

Согласно заявлению СК РФ, при подтверждении наличия в публикации предметов уголовного наказуемого деяния будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.

Ранее Следственный комитет России заявил о том, что ведомство намерено проверить сведения об обнаружении убитых жителей Мариуполя после отхода «Азова»*. СК проверит материалы журналиста из США Патрика Ланкастера об убитых националистами мирных жителях этого города.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.