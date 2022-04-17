Песков рассказал о решении Путина остаться на «Восточном» после неудачного пуска

По словам Пескова, российский президент был уверен, что следующий пуск окажется успешным.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин решил остаться на космодроме «Восточный» в 2016 году после первого неудачного пуска, потому что была уверенность, что следующий пуск окажется успешным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, президенту рекомендовали уезжать в Москву согласно рабочему графику, но Владимир Путин остался и принял участие в совещании инспекционной группы «Роскосмоса».

«Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный», - заявил Песков в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Ранее министр архитектуры и строительства Белоруссии Руслан Пархамович рассказал, что к строительству на космодроме «Восточный» присоединятся белорусские специалисты до конца текущего года.

До этого российский президент заявлял, что полет белорусского космонавта ожидается в следующем году.