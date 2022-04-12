Путин заявил, что полет белорусского космонавта ожидается в следующем году

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Президент России Владимир Путин заявил, что полет белорусского космонавта может состояться уже в следующем году. Кроме того, по словам российского лидера, успехи РФ в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что государство сохранило свое лидерство в космической отрасли.

«Обсуждалась и тема вывода на орбиту белорусского космонавта. Такой полет может состояться уже в следующем году», - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Также глава Российского государства добавил, что РФ будет противостоять попыткам изолировать Москву и Минск. При этом лидеры стран в ходе переговоров обсудили формирование единого оборонного пространства.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко продлились около трех часов. Президенты ознакомились с ходом строительства космодрома Восточный.