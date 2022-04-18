Освобождение Мариуполя вскрывает все новые подробности преступлений украинских нацистов против мирного населения. На территории городского больничного комплекса азовцы* оставили за собой в прямом смысле горы трупов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В поселке Видное минутой молчания и возложением цветов к мемориалу «Не забудем, не простим» почтили память жертв украинской агрессии в Луганской народной республике восемь лет назад. Бывшие бойцы вооруженных сил Украины выстроились в шеренгу на месте массового захоронения мирных жителей. Их привезли сюда под усиленным конвоем, чтобы они увидели своими глазами, что натворили.

«Военных здесь нет. В основном женщины и старики. Мы их подняли с этого массового захоронения. Похоронить смогли по-человечески, отпеть. У нас еще очень много таких мест. Вы не представляете, что в Первомайске было. Десять ям! Куда просто штабелями людей складывали. И до сих пор - убиваете», - говорит заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Бывшие бойцы украинских вооруженных сил и Национальной гвардии цветы не возлагали, а стояли молча и смотрели в землю. Когда они окончательно осознали, каким образом погибли люди на этом кладбище, опустились на колени, чтобы попросить прощения и у мертвых, и у живых.

«Нам очень стыдно. Мы не знали о таких потерях. Простите нас ради Бога», - говорят военные.

Было ли это искреннее раскаяние или просто желание оправдаться в глазах родственников жертв украинской агрессии, судить сложно. Однако то, что с этими пленными сейчас обращаются намного человечнее, чем украинские военные с жителями Донбасса последние восемь лет, можно сказать точно.

Председатель международного общественного трибунала и член Общественной палаты России Максим Григорьев собирает свидетельства преступлений украинского режима против мирных жителей в Донбассе. Все рассказы тщательно документируются. Но процесс их сбора осложняется тем, что многие жители до сих пор боятся говорить о пережитом ужасе.

«Они боятся мести украинских властей, боятся, что родственники их остались еще на территории, которая пока под контролем Украины. Я помню бабушку в Волновахе. Она мне говорила: “А вдруг они вылезут из какого-нибудь подвала и за то, что я вам рассказала, меня убьют?”», - рассказывает Григорьев.

Среди тех, с кем пообщался Максим Григорьев, - Галина Подубняк. В 2014 году женщина работала в местной больнице скорой помощи, которую националисты из «Азова»* превратили в свой военный госпиталь. С персоналом и другими больными азовцы* вели себя нагло и агрессивно. И прямым текстом заявляли, что церемониться с простыми жителями города они не намерены.

Галине особенно запомнился один из пациентов, который читал литературу на английском языке. И женщина решила напрямую спросить его об этом. Военнослужащий рассказал, что он инструктор и обучает боевиков «Азова»*. Несмотря на то, что он родился на Украине, мужчина имеет британское гражданство. Именно английский паспорт внушил ему чувство превосходства над рядовыми членами националистической организации.

В настоящее время к преступлениям добавились и нынешние свидетельства, не менее жуткие по своей сути. Жительница Мариуполя Светлана Сурма рассказала, что пока силы спецоперации готовились к зачистке города, боевики развлекались стрельбой по детям.

«Это были и укропы, и азовцы* и нацгвардия - они там все были вместе. Мы плакали, стояли на коленях, просили, чтобы между нашими домами не ставили танки, пушки, минометы. У нас сидел снайпер недалеко в доме по нашему району и прямо отстреливал детей малолетних. То есть семьи когда покидали дома, бежали, в первую очередь, он убивал детей 3-5 лет, потом убивал родителей. Дети были без рук, без ног. Эти снайперы выходили и смеялись», - вспоминает Светлана.

Сама Светлана Владимировна сейчас находится в безопасности, в больнице, куда ее эвакуировали донецкие военные. Но о судьбе родных женщине неизвестно, так как семья осталась в Мариуполе, связь с ними потерялась, и она очень переживает за детей и внуков. Женщина убеждена, что во всем происходящем виновата именно украинская власть.

«Они нашу жизнь перечеркнули за один месяц. Все, что было у наших детей, наших внуков, они забрали все», - добавила женщина.

Освобождение Мариуполя вскрывает все новые подробности преступлений украинских нацистов против мирного населения. На территории городского больничного комплекса, а именно того, что от него осталось, азовцы* оставили за собой в прямом смысле горы трупов.

«Совсем недавно здесь были бои, сейчас территория уже зачищена. За моей спиной терапевтическое отделение, у подножия - много погибших гражданских. Преимущественно это пожилые люди, те, которые не смогли эвакуироваться. Предположительно были расстреляны «Азовом»*, а до этого служили живым щитом», - рассказывает военный корреспондент НМ ДНР Константин Колыбельский.

Кроме боевиков-нацистов тягу к насилию демонстрируют и якобы патриотически настроенные деятели искусства на Украине. Актриса Адриана Курилец записала ролик, сильно напоминающий видео казней в стиле боевиков ИГИЛ**.

«Мы собираем свою кровавую жатву. Теперь вас всех ждет смерть. Вы все будете убиты, ваши трупы будут рвать собаки, а ваши матери будут ждать вас в Твери, Пскове и Рязани, но вы, выродки, никогда не вернетесь домой. Добро пожаловать в ад!», - говорит актриса в ролике.

Новый тренд на насилие, который стремительно развивается в современной Украине, лишний раз подтверждает острую необходимость денацификации. Телеканал «Звезда» продолжит собирать доказательства преступлений украинских националистов против мирных жителей Донбасса.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещена в РФ.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.