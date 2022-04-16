Пушилин заявил, что украинские националисты в Мариуполе подлежат уничтожению

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушили заявил, что украинские националисты в Мариуполе не намерены сдаваться и поэтому они должны быть уничтожены. Именно это является главной задачей Народной милиции ДНР.

«Задачи непростые, сложные, те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, - они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов, сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению», - заявил Пушили в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее командир батальона «Восток» МВД ДНР Александр Ходаковский рассказал, как прятавшиеся в Мариуполе националисты безуспешно пытались покинуть город. По его словам, многие националисты хотели бы сложить оружие.