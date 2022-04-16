В МО сообщили, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от националистов, наемников и ВСУ

В МО сообщили, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от националистов, наемников и украинских войск.

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Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков националистического формирования «Азов»*, иностранных наемников и украинских войск. Сейчас оставшаяся часть украинской группировки, отметил Конашенков, полностью заблокирована на территории металлургического комбината «Азовсталь», и единственный шанс у них спастись - это сложить оружие.

«Напомню, что в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования «Азов»*, «Айдар»**, «Правый сектор»**, подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наемники», - сказал представитель военного ведомства на брифинге.

Игорь Конашенков также назвал общую численность данной группировки, это около 8100 человек.

Ранее металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе сняли с высоты птичьего полета. Судя по кадрам, некоторые цеха где-то частично, а где-то полностью разрушены.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

**«Айдар» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

***«Правый сектор» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.