Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Министерство обороны России сообщает, что в ходе действий по освобождению Мариуполя российская группа спецназначения провела операцию по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети в Приморском районе. С просьбой об этом к ВС РФ обратился президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
В результате действий российского спецназа мечеть была деблокирована, 29 украинских боевиков уничтожены. Среди удерживающих заложников лиц также оказались иностранные наемники.
Как сообщает официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место.
Ранее спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области. Заложенное самодельное взрывное устройство было изготовлено из артиллерийского боеприпаса.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов