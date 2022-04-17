Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе

По данным официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, заложники освобождены и выведены в безопасное место.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Михаил Андроник, РИА Новости

Министерство обороны России сообщает, что в ходе действий по освобождению Мариуполя российская группа спецназначения провела операцию по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети в Приморском районе. С просьбой об этом к ВС РФ обратился президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

В результате действий российского спецназа мечеть была деблокирована, 29 украинских боевиков уничтожены. Среди удерживающих заложников лиц также оказались иностранные наемники.

Как сообщает официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место.

Ранее спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области. Заложенное самодельное взрывное устройство было изготовлено из артиллерийского боеприпаса.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов