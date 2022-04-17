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В ДНР сообщили о 10 пострадавших в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Марина Крижановская
00:36 17.04.2022
Также информируется, что в результате обстрела были ранены две гражданки 1977 и 1995 года рождения.
В ДНР сообщили о 10 пострадавших в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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Донецк в очередной раз подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных сил. В результате нападения пострадал Кировской район города.

Так, представительство республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) сообщило об увеличении числа пострадавших от обстрела до 10 человек. Отмечается, что среди них двое детей.

Также информируется, что были ранены две гражданки 1977 и 1995 года рождения. Информацию опубликовало представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении еще двух мирных жительниц 1977 г.р. и 1995 г.р. в результате обстрела ВФУ Кировского района г. Донецк», - сообщило представительство ДНР.

Также информировалось, что под обстрел попал Петровский район города. Мэр города Алексей Кулемзин заявлял, что пострадал один ребенок.

Немногим ранее власти Донецкой республики признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на своей территории. Позднее МИД республики сообщил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна прекратить свою деятельность на территории ДНР до 30 апреля. 

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