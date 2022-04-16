В результате обстрела ВСУ Донецка пострадал ребенок
По словам мэра, ребенок направлен в нейрохирургическое отделение ДОКТМО.
© Фото: Народная милиция ДНР
В результате обстрела Петровского района Донецка Вооруженными силами Украины пострадал ребенок. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
«Минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга получил мальчик 2012 г.р. Ребенок направлен в нейрохирургическое отделение ДОКТМО», написал мэр Донецка в своем Telegram-канале.
Ранее на телеканале «Звезда» показали как выглядит жилой дом в Донецке после попадания ракеты РСЗО «Ураган» ВС Украины. В результате обстрелов пострадал полуторагодовалый ребенок.